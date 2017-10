Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

Sanitario

Telecomunicazioni

Beni di consumo primario

Travelers Company

General Electric

Du Pont de Nemours

Verizon Communication

Apple

United Health

Goldman Sachs

Visa

Adobe Systems

Ulta Beauty

Viacom

Discovery Communications

Ctrip.Com International

Norwegian Cruise Line Holdings

Skyworks Solutions

Liberty Global

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 23.157,6 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto lo, con chiusura su 2.561,26 punti. In frazionale calo il(-0,36%); sulla parità lo(+0,07%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,01%),(+0,61%) e(+0,46%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Altra i(+2,41%),(+2,12%),(+1,63%) e(+1,19%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,37%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.Tra i(+12,24%),(+3,15%),(+2,75%) e(+2,37%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,24%.Crolla, con una flessione del 5,74%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,22%.