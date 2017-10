SESA sigla accordo quadro per acquisire 51% di Tech-Value

Sesa

Tech-Value

(Teleborsa) -, società controllata in via totalitaria da, ha sottoscritto un accordo quadro vincolante per l’acquisto del 51% del capitale di una società di nuova costituzione in cui sarà conferito il 78% di, società specializzata nella fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende "engineering intensive” del settore manifatturiero.attraverso l'acquisto da parte di Var Group del 51% di una Newco costituita dai fondatori di Tech-Value: Elio Radice e Marco Mortali alla quale sarà conferito il 78% delle azioni di Tech-Value dagli stessi fondator per un prezzo complessivo massimo di 6,5 milioni.e, nonché la totalità dei warrant Tech-Value per un prezzo unitario di 0,13 euro. L’Offerta è prevista per la seconda metà del mese di novembre.Al