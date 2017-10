Legge elettorale, incassa le prime due fiducie tra le proteste

(Teleborsa) - Passano all'Aula del Senato le prime fiducie al "Rosatellum", tra proteste e caos. Con 150 voti a favore e 61 contrari (nessun astenuto). I presenti sono stati 219 e i votanti 211.con il via libera al secondo voto di fiducia chiesto dal Governo: 151 sì e 61 no (nessun astenuto). I presenti sono stati 220, i votanti 212.In tutto sono cinque le chiame nominali per i, mentre le dichiarazioni di voto e il voto finale ci saranno domani mattina, 26 Ottobre."Mi pronuncio, con tutte le problematicità e le riserve che ho motivato, per la fiducia al governo Gentiloni, per salvaguardare il valore della stabilità, per consentire, anche in questo scorcio di legislatura, continuità dell'azione per le riforme". Così l', ha annunciato il suo sì alla fiducia, concludendo il suo intervento nell'aula di Palazzo Madama.L'ex capo dello Stato,al "Rosatellum"