Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Finale misto per le principali borse asiatiche dove in Giappone il tasso di inflazione si è attestato a settembre allo 0,7% su base annua, rimanendo invariato rispetto al mese precedente. Il dato centra le attese degli analisti.a 21.991,63 punti, seguendo il rally della vigilia, innescato dalla buona performance del settore tech. Il più ampio Topix ha chiuso in progresso dello 0,89% a 1.362,60 punti., con Shanghai che sale dello 0,28% mentre Shenzhen lima lo 0,12%. In rialzo, invece,, che guadagna lo 0,70% beneficiando dell'accelerazione superiore alle attese del PIL della Corea del Sud. Limature per(-0,24%).Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,sale dello 0,60%, seguita da+0,60%,+0,47% e+0,49%. Debole-0,06%Sui livelli della vigilia+0,09% poco sotto la parità(-0,22%).