Borse europee deboli. Fanno eccezione Madrid e Milano

(Teleborsa) - Avvio diper le principali borse europee,, con gli occhi degli investitori concentrati sulle banche centrali. In questa ottava, infatti, si esprimeranno sui tassi di interesse:Sullo sfondo rimane laancora aperta, dopo cheL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163. vendite al dettaglio in Germania , inflazione in Spagna, l'indice di fiducia nell'Eurozona e ancora in Germania il dato sull'inflazione preliminare di ottobre., focus sulle, il deflatore dei consumi e iSeduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,26%.Lomigliora, toccando i 151 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,90%. Oggi il Tesoro italiano sarà impegnato nell' asta di CcTeu e BTp a 5 e 10 anni fino a 8,5 miliardi trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Fiacca, con un decremento dello 0,27%. Sulla parità, che mostra sulun rialzo dello 0,24%, dopo l' upgrade del rating sull'Italia da parte di S&P (+1,21%) che beneficia dei dati macro appena pubblicati che hanno mostrato una ulteriore crescita dell'economia.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,70%),(+0,76%) e(+0,68%).di Milano, troviamo(+2,01%),+1,51% che ha collocato con successo un bond da 500 milioni , e+1,23% dopo l' ok dell'assemblea al bilancio e al nuovo consiglio . Nel lusso brilla(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,55%),(+1,33%),(+1,11%) e(+1,09%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.