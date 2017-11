Piazza Affari al rialzo davanti agli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che fin da stamane rimane incolore.All'indomani dellache, come ampiamente atteso, ha lasciato lo " status quo " sui tassi di interesse, invece laL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'è sostanzialmente stabile su 1.274 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 54,21 dollari per barileresta vicino alla parità(-0,14%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,21%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 25.448 punti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 6,76%. Il titolo beneficia dei risultati trimestrali diffusi ieri 1° novembre, a mercati chiusi.grazie un report diche mostra una visione incoraggiante nei confronti delle banche italiane , che mostra un fortissimo incremento del 2,92%.che segna un importante progresso del 2,37%., mostrando un incremento dell'1,86%., invece, si abbattono su, che continua la seduta con -1,83%, nonostante abbia rivelato dati preliminari incoraggianti con una revisione al rialzo per il 2017 , con un forte ribasso dell'1,62%., che evidenzia una perdita dell'1,52%., con un decremento dell'1,46%.