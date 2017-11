Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,35%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.579,85 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(0%), come l'S&P 100 (-0,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,86%),(+0,54%) e(+0,41%). Nel listino, i settori(-1,01%),(-0,77%) e(-0,76%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,63%),(+1,63%),(+1,10%) e(+1,05%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,79%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%.Tra i(+3,50%),(+3,35%),(+2,93%) e(+2,66%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,12%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,66%.In caduta libera, che affonda dell'8,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,8 punti percentuali.