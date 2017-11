USA, presentata la riforma fiscale più importante degli ultimi 30 anni

Twitter

(Teleborsa) - E' stato alzato finalmente il velo sull'attesissimatanto caldeggiata dal Presidente Donald Trump.Ieri, 2 novembre, i leader Repubblicani alla Camera hanno illustrato il testo che dovrebbe dare ulteriore slancio all'economia a stelle e strisce, "facendo quel che è giusto per l'America", come sottolineato sudallo stesso inquilino della Casa Bianca.I repubblicani vorrebbero tramutare in legge il testo - che stravolge il sistema fiscale a stelle e strisce per la prima volta negli ultimi 30 anni - entro la fine dell'anno.In estrema sintesi, il "", come è stata chiamata la riforma, taglia le imposte alle imprese, abroga la tasse pagate dalle grandi aziende e consolida alcuni vantaggi come le esenzioni individuali.Le- la misura più attesa da Wall Street -. La descrizione del disegno di legge suggerisce che questo tasso sarà permanente e non temporaneo, come vociferato la vigilia Questa è la: secondo il Joint Committee on Taxation (Commissione mista sulla fiscalità)Altre misure riguardano le cosiddette, nelle quali gli utili sono distribuiti direttamente tra i proprietari. Queste avranno un'imposizione fiscale abbassata al 25%.Le. Quella massima resta al 39,6% e riguarda un reddito di 1 milione di dollari per una coppia di coniugi. L'aliquota più bassa sarà del 12%, quelle intermedie del 25% e del 35%.sulle proprietà ereditate. In seguito il balzello dovrebbe essere eliminato del tutto.Lesarà del 12%, quella sui profitti rimpatriati del 5%.Prevista unaIl via libera al testo è tutt'altro che scontato, anche se Trump lo vorrebbe in atto già a inizio 2018.