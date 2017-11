Pirelli, utili e ricavi in crescita nei primi nove mesi

Pirelli

(Teleborsa) - Utili e ricavi in crescita pernei primi nove mesi di esercizio.La big dei pneumatici, rientrata di recente a Piazza Affari dopo 19 mesi di assenza , ha chiuso il periodo con un(consumer) di 198,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 35,8 milioni contabilizzati nello stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'è salito del 9,7% a 681,2 milioni.hanno segnato un aumento del 9% a 4,038 miliardi di euro, sostenuti dal rafforzamento del segmento High Value.Guardando avanti,Pirelli prevede una crescita dei ricavi di circa il 9%con un peso dell'High Value superiore al 57% (55% a fine 2016).Ebit Adjusted ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione e costi start-up previsto pari a circa 930 milioni di euro (844 milioni di euro di fine 2016),