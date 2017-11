Italiaonline, prosegue il miglioramento della redditività operativa

Italiaonline

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi del 2017 conconsolidati pari 249 milioni rispetto al dato pro-forma di 280 milioni conseguiti nel pari periodo del 2016. Nel terzo trimestre dell’esercizio rallenta la flessione del fatturato riflettendo da una parte il recupero del segmento digitale e dall'altra il calo fisiologico dei prodotti tradizionali basati sugli elenchi telefonici e la telefonia.. L’ EBITDA nei primi nove mesi del 2017 è risultato pari a 55,9 milioni, in crescita del 5,7% rispetto al pari periodo 2016 (dato pro-forma di 52,9 milioni), con un Ebitda margin pari al 22,5%, in crescita di 3,6 punti percentuali rispetto ai primi nove mesi 2016 (18,9%).L’EBIT al 30 settembre 2017 è pari a 24,4 milioni, in forte crescita rispetto al dato al 30 settembre 2016 pari a 11,3 milioni.In forte crescita l'Utile Ante Imposte a 25,2 milioni, rispetto al dato 2016 pari a 11,5 milioni. In seguito a 17,2 milioni di imposte (prevalentemente riferite al rilascio di imposte differite nette che non produrranno effetti sulla cassa), l’al 30 settembre 2017 è pari a 8,0 milioni. Si ricorda che al 30 settembre 2016 l’Utile Netto beneficiava di imposte positive per 23,7 milioni ed era pari a 35,2 milioni.Laal 30 settembre 2017 è positiva per 77 milioni, rispetto a 122,1 milioni al 31 dicembre 2016 ed a 69 milioni al 30 giugno 2017, nonostante il dividendo straordinario pari a circa 80 milioni pagato il 10 maggio 2017 e gli esborsi relativi al pagamento di oneri non ricorrenti e di ristrutturazione (16,9 milioni), in virtù della generazione di cassa delle attività operative.(dati Audiweb, media ultimi 6 mesi marzo - agosto 2017, esclusi Facebook e Google)(+5% su base annua). Anche il dato sulla mobile audience ha visto Italiaonline al primo posto, davanti agli altri top player con oltre 2,3 milioni di utenti unici medi giornalieri (+18% su base annua). Infine, sempre i dati Audiweb, hanno confermato Italiaonline quale primo player nel panorama Internet italiano per pagine viste (65 mln) e per tempo speso nel giorno medio (11:19 min).; i ricavi consolidati sono previsti ancora in contrazione a causa soprattutto della fisiologica flessione di alcuni business tradizionali, pur a fronte di un progressivo miglioramento dell’andamento delle attività digitali.