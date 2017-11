ENAC, direttore generale Quaranta eletto presidente di EATEO

(Teleborsa) -, Direttore Generale dell') è stato nominato Presidente dell', nel corso della, a, Cipro.La nomina è arrivata al termine dei lavori di una conferenza internazionale, presieduta dallo stesso Quaranta, sulla cooperazione di tutti i soggetti che si occupano di training nel comparto aeronautico., associazione europea che riunisce le organizzazioni che si occupano di istruzione e formazione aeronautica, non ha scopi di lucro ed. Il fine è quello di contribuire, in forma consociativa, alla sicurezza e allo sviluppo dell'aviazione civile, coordinando le posizioni comuni da rappresentare nei consessi europei e internazionali. L', infatti, aspira a divenire la voce guida in Europa per le migliori pratiche relative all'istruzione e alla formazione nel campo dell'aviazione., sono stati nominati anche i cinque Membri del Comitato Esecutivo dell’associazione:L’Assemblea Generale EATEO si è svolta a conclusione di una conferenza internazionale dedicata al tema della cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti in attività di istruzione e formazione aeronautica, dal titolo "Training and education: need of cooperation between all stakeholders to satisfy the current and future needs of air transport".Possono chiedere di associarsi agli enti e le organizzazioni nazionali e regionali, le università, le scuole e gli istituti europei coinvolti in attività di istruzione e formazione nel settore aviazione.consolida ulteriormente la funzione strategica dell'Italia nell’ambito dell’aviazione civile europea e va ad aggiungersi ad altri ruoli di prestigio, svolti a titolo gratuito dal DG dell'ENAC, in organizzazioni internazionali, tra cui ricordiamo:• In ambito(European Civil Aviation Conference):, Membro del Comitato di Coordinamento e Focal Point per le politiche di sicurezza e facilitazioni ();(Joint Aviation Authorities – Training Organisation);– European Aviation Security Training Institute;• Membro del Consiglio Provvisorio (PC), del Comitato di Coordinamento del Consiglio Provvisorio (PCC) e Membro alternato del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Commissione Permanente (CN) di Eurocontrol;• Membro del Consiglio Direttivo(European Aviation Safety Agency).