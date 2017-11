Trenitalia e FICO Eataly World, oltre 400 corse ogni giorno

(Teleborsa) - Arrivare a FICO Eataly World , il nuovo parco alimentare inaugurato oggi a Bologna , con il treno è davvero facile e comodo, grazie al capillare network di collegamenti ferroviari offerti da. Un network che comprende ogni giorno fino a 228 corse regionali e oltre 180 treni a media e lunga percorrenza, tra cui 152 Frecce: 94 Frecciarossa, 34 Frecciargento e 24 Frecciabianca a cui si aggiungono 22 InterCity e 10 InterCity Notte.A disposizione anche il servizio bus navetta, con sette bus vestiti FICO che ogni 15 minuti faranno la spola tra la stazione di Bologna Centrale, il centro storico e il parco. Al suo interno sarà poi possibile muoversi utilizzando uno speciale servizio navetta ecologico, gratuito per chi è arrivato a Bologna con le Frecce, e realizzato da Trenitalia con un trenino elettrico su gomma, contraddistinto dai colori e dal logo del Frecciarossa 1000.Nell'area FICO Eataly World di oltre 100mila m2 alle porte di Bologna sono presenti un punto vendita collocato all’ingresso e una self service Trenitalia in prossimità dell’uscita per acquistare e cambiare il biglietto Trenitalia e consultare gli orari dei treni.Ai clienti di Trenitalia saranno inoltre riservate particolari agevolazioni sia per raggiungere Bologna sia per visitare il parco.Trenitalia mette in campo anche offerte promozionali dedicate a clienti individuali, a gruppi e a scuole. Tra queste la tariffa Promo che, fino a metà gennaio 2018, permette viaggi di andata e ritorno da/per Bologna con uno sconto del 30% rispetto al prezzo Base di Frecce, Intercity ed Intercity Notte.I gruppi scolastici che raggiungono Bologna con Frecce e Intercity e Intercity Notte beneficeranno di una riduzione del 20% rispetto alla già competitiva tariffa School Group Italy.I clienti di Trenitalia potranno inoltre approfittare di sconti dal 10% al 20% per tour guidati accompagnati dagli ambasciatori della biodiversità, per le giostre educative e i corsi offerti. Le agevolazioni saranno disponibili sia per i soci di CartaFRECCIA in arrivo a Bologna con i treni nazionali, sia per i clienti dei treni regionali che utilizzeranno i servizi offerti da FICO.