Terna e Legambiente insieme per sostenere progetto Smart Island

(Teleborsa) -da, Direttore Generale di Legambiente e, Responsabile Strategia e Sviluppo die Amministratore Delegato di Terna Plus, un. Con questo accordo Te locale e a riqualificare aree degradate del Paese per finalità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.Il progettoche Terna ha già intrapreso in diverse isole italiane nasce, infatti, perrgetico e mobilità urbana nel rispetto del territorio, consentendo in tal modo la loro progressiva e sostenibile indipendenza energetica.- inizialmente identificheranno i siti che meglio riflettono le esigenze funzionali e paesaggistiche delle opere da realizzare, indicando anche le soluzioni in grado di accogliere le necessità dei soggetti coinvolti e aggregare maggiore consenso;- la seconda fase della collaborazione consisterà nel confronto con le comunità locali e le istituzioni al fine di valutare l’iter autorizzativo necessario per realizzare le opere individuate e la loro fattibilità.Sin da subito le attività di studio si concentreranno sullee del, per le quali l’accordo prevede di avviare soluzioni di fattibilità riguardanti anche la riqualificazione delle aree adibite a discariche al fine di verificare la realizzazione di impianti rinnovabili. L'accordo sarà poi progressivamente esteso anche allo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili su altre isole non interconnesse italiane con le quali Terna sta portando avanti da tempo ulteriori iniziative e accordi.Innovazione e tecnologia, dunque, al servizio della sostenibilità che oggi rappresenta un elemento cardine del piano di investimenti di Terna e della strategia di crescita aziendale. Un percorso virtuoso che il T) nazionale ha intrapreso con l’obiettivo di realizzare un sistema elettrico all'avanguardia, in quanto più efficiente, smart, meno inquinante e più sostenibile, anche in termini di minori costi per il sistema a beneficio degli stakeholders e dei cittadini.