Borse europee sui livelli precedenti

(Teleborsa) -, dopo il fallimento della Merkel nella formazione di un nuovo governo.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,20%. Sostanzialmente stabile l', che resta sui livelli della vigilia a quota 1.291,1 dollari l'oncia. Invariato il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 56,55 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,83%.fiacca-0,22%, discesa modesta per-0,34%, senza slancio-0,01%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,69%),(+0,91%) e(+0,61%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,20%),(-0,54%) e(-0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,90%),(+1,19%),(+1,02%) e(+0,52%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-3,65%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,44%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,45%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,40%.di Milano,(+3,00%),(+2,11%),(+1,32%) e(+1,28%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,98%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%. Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,38%. riammessa alle contrattazioni dopo il salvataggio in extremis , non riesce a far prezzo: -46,37% la variazione percentuale teorica negativa.In pre-apertura(+16,28% teorico): Borsa italiana ha inibito l'immissione degli ordini senza limite di prezzo dopo le pesanti perdite precedenti sull'annuncio di un maxi-aumento di capitale fino a 700 milioni di euro