Wall Street prosegue poco mossa

(Teleborsa) - Prosegue cauta la borsa di Wall Street dove sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per il fallimento delle trattative per formare una coalizione in Germania, che aumentano le probabilità di nuove elezioni e gettano dubbi sul futuro del cancelliere Angela Merkel.: giovedì 23 Novembre, i mercati americani resteranno chiusi, mentre il giorno dopo, venerdì 24 Novembre, saranno aperti solo mezza giornata.Sul fronte macroeconomico, è stato diffuso il leading indicator che ha superato le aspettative degli analisti, nel mese di ottobre.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,43%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.582,66 punti. Sulla parità il(-0,07%), come l'S&P 100 (0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,74%),(+0,44%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,44%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,63%),(+1,63%),(+1,42%) e(+1,36%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,45%),(+3,30%),(+3,23%) e(+2,69%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,51%.Crolla, con una flessione del 4,72%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,06%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,52%.