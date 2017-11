Enel, Starace: nessuna grande acquisizione in vista

Enel

(Teleborsa) -non sembra avere in progetto acquisizioni nell'immediato futuro. Lo ha specificato l'amministratore delegato del gruppo energetico,, in occasione della presentazione agli analisti del piano strategico 2018-2020 . "Abbiamo sempre detto che abbiamo una view negativa sulle grandi operazioni di fusione e acquisizione. Non crediamo creino valore e col passare del tempo non pensiamo ci sia stato un cambiamento per cui per noi questa non è una ipotesi interessante". "Quello che ho detto vale anche per Endesa", ha puntualizzato Starace.Cosa ben diversa per le acquisizioni di media dimensione. "Crediamo ci sia molto da fare nel mercato iberico, avremo un momento nelle rinnovabili nel portafoglio di Endesa", ha dichiarato il manager aggiungendo però che "non ci sono distrazioni per il momento".Positivo il titolo a Piazza Affari: +2,11%.