Banca Carige sull'ottovolante nel primo giorno dell'aumento

Banca Carige

(Teleborsa) - A Piazza Affari riflettori puntati sul titolo, che si muove tra alti e bassi nel primo giorno dell' aumento di capitale Dopo aver messo a segno ieri un maxi rimbalzo del 53%, le azioni della banca genovese sono state sospese in avvio di contrattazioni per eccesso di rialzo (+15% circa il teorico). Dopo essere entrato in negoziazione il titolo dell'istituto di credito genovese ha iniziato a cedere terreno, registrando al momento una flessione del 6,61% con scambi a 0,0113 euro.Giù anche le risparmio, con un decremento del 2,31%.In picchiata i diritti (-50%).Ieri è arrivato il via libera della Consob al prospetto informativo che è stato pubblicato questa mattina.