Borse europee sui minimi. Nulla di fatto per Piazza Affari

(Teleborsa) - Peggiora nel pomeriggio il sentiment delle, cheDriver al ribasso sono stati l' avvio debole di Wall Street , che prende fiato dopo l'ennesimo rally della vigilia, e il taglio delle stime di crescita del Regno Unito Sul valutario l'mostra un progresso dello 0,49% mentre tra le commodities l'avanza dello 0,9% a 1.290,9 dollari l'oncia, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) mette a segno un guadagno dell'1,51% mentre sale l'attesa per il meeting dell'OPEC che potrebbe decidere di estendere i tagli alla produzione. Da rilevare inoltre il calo delle scorte di greggio in USA più consistente delle attese degli analisti Sulla parità lo, che rimane a quota 141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,76% nonostante l' altolà della Commissione Europea ai conti pubblici italiani termina con una discesa dell'1,16%,tiene la parità chiudendo però sui minimi intraday, mentreviaggia in controtrend portando a casa un +0,48%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 22.315 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 24.655 punti. Sulla parità il(0%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,37 miliardi di euro, con un incremento di ben 404,3 milioni di euro, pari al 20,56%, rispetto ai precedenti 1,97 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,86 miliardi.Su 224 titoli trattati in Borsa di Milano, 121 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 94. Invariate le rimanenti 9 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+2,46%),(+1,16%) e(+1,06%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,27%),(-1,59%) e(-1,24%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenzagrazie ad una promozione.Bene anche, quest'ultima dopo le dichiarazioni di Calenda e dell' AD Genish Ben comprataLe più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,64% e, che sconta qualche presa di profitto. Sessione nera anche pere perdi Milano, vola(+12,17%) sul possibile arrivo di un nuovo socio Denaro su(+3,69%),(+3,56%) e(+3,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,75%,Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,80%.