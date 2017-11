Borse europee toniche. Focus su dati macro

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.L'azionario europeo sembra quindi snobbare le tensioni geopolitiche dopo l' ultimo test missilistico della Corea del Nord e guarda con favore alle dichiarazioni del prossimo numero uno della Fed, Jerome Powell . Il futuro governatore della banca centrale statunitense, ha fatto sapere che si impegnerà a proseguire l'attuale politica di rialzo graduale dei tassi di interesse pur con una certa flessibilità in caso di eventi inattesi.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Sul fronte dei dati macro, è attesoun aggiornamento sullaDagli, si attende la seconda lettura delNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.296 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,40%.Sulla parità lo, che rimane a quota 144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,79%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,9%. Tentenna, invece,, che cede lo 0,42%. Modesta la salita di, +0,59%., con ilche sta mettendo a segno un +0,55%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,14%),(+1,13%) e(+0,68%).Tra idi Milano, in evidenzacon i guadagni di(+1,43%),(+1,35%),(+1,32%) e(+1,15%).Al Top tra le azioni italiane a(+5,41%) promossa da Mediobanca a "outperform" dopo il piano al 2022 presentato la vigilia . Bene, inoltre,(+5,22%),(+2,03%) e(+1,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, -0,86%. Debole, che registra una flessione dello 0,63%.