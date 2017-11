Aeroporti italiani, continua ad aumentare il traffico passeggeri

(Teleborsa) - Positivo il mese di ottobre per gli, a conferma del trend di sviluppo dei mesi precedenti. Secondo i dati diffusi da, l’associazione italiana gestori aeroporti, nello scorso mese di ottobre sono transitati 15.494.387 milioni di passeggeri, in aumento del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2016. Nel complesso dei primi 10 mesi dell’anno, la crescita è stata pari al 6,7% con 151.656.141 milioni di passeggeri.A fare da volano sono stati principalmente i, che ad ottobre sono stati pari a 10.039.738 milioni, con un incremento del 6,9%. Guardando ai primi 10 mesi del 2017, il numero di viaggiatori è stato pari a 98.265.649 milioni, con un aumento dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 2016.Buone notizie anche dal fronte. A fronte di 135.593 movimenti si registra, infatti, un +5,4% ad ottobre e un +3,3% nel periodo gennaio-ottobre con 1.339.286 milioni. Per quanto riguarda il traffico cargo, invece, sono state 102.411,07 le tonnellate di merci trasportate ad ottobre, l’1,1% in più rispetto allo stesso mese del 2016, e 949.197,95 le tonnellate nei primi 10 mesi dell’anno, con un incremento del 10% rispetto al 2016.Scendendo nel dettaglio, ad ottobre neglisono transitati circa 4,2 milioni di passeggeri, di cui 3,7 milioni a. Il principale sistema aeroportuale italiano chiude i primi dieci mesi del 2017 in sostanziale continuità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un totale di oltre 40,3 milioni di passeggeri movimentati.L'registra un incremento dei passeggeri dell'8,1% rispetto a ottobre 2016 (1.047.355 passeggeri), con il totale progressivo dei primi dieci mesi dell’anno a 10,5 milioni, proiettando lo scalo per la prima volta al superamento di quota 12 milioni nel 2017 Continua senza sosta la crescita di passeggeri dell’. La chiusura di ottobre ha fatto registrare il superamento dei 7 milioni di passeggeri annui, con un trend di crescita del +6,6% sullo stesso periodo del 2016. Nei primi dieci mesi dell’anno i movimenti sono stati 57.254, con una crescita del 2,7%.Ad ottobre ancora record di passeggeri all': 353.993 passeggeri. In termini percentuali, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, i volumi di traffico crescono dunque del +15,25%.Ottima la performance dell’anche nel mese di ottobre, che ha registrato un traffico pari a 845mila101, +28,7% rispetto a ottobre 2016.