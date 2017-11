Mittel paga dazio con i conti d'esercizio

Mittel

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,90% sui valori precedenti.La società ha alzato il velo, ieri, sui conti d'esercizio che hanno evidenziato un ritorno in utile nel periodo 2016-17, ma anche un, salito a 102,2 milioni da 54,5 milioni. A tal proposito, Mittel ha sottolineato che "il dato non tiene conto delle risorse finanziarie di competenza, pari a circa 60 milioni, presenti nei veicoli che hanno dismesso la partecipazione in Livanova".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,749 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,816. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,727.