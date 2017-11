Positivo il mercato americano. Indice Dow sopra 24.000 punti

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo la diffusione di alcuni dati macro confortanti, come i sussidi alla disoccupazione ed i redditi e consumi personali Gli operatori guardano con attenzione agli sviluppi della riforma fiscale e alla riunione OPEC A New York l'indicesegna in avvio un rialzo dello 0,41%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi iniziata venerdì scorso,. L'fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 2.636,73 punti. In moderato rialzo il(+0,33%), come l'S&P 100 (0,4%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,78%),(+0,73%) e(+0,62%).Al top tra i(+1,68%),(+1,63%),(+1,21%) e(+1,16%).In vetta ai, si posizionano(+2,97%),(+2,76%),(+2,14%) e(+1,56%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -2,67%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,52%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,29%. Piccola perdita per-0,86%.