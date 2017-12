USA, Trump si vanta del rally del Dow: con i Dem sarebbe 50% sotto

(Teleborsa) - E' stato un novembre "epico", per Wall Street, e Donald Trump la cosa è tutt'altro che sfuggita.In particolare l'indiceha messo a segno ile ieri 30 novembre 2017 haA sostenere Wall Street i positivi numeri sull'economia a stelle e strisce - l'ultimo è la revisione al rialzo del PIL del terzo trimestre - e le attese per la riforma fiscale e altre leggi in grado di sostenere le aziende.Immediata lache in un tweet ha scritto: "Il mercato azionario ha toccato un nuovo record. Fiducia ed entusiasmo abbondano. Arriveranno altri grandi numeri!".Non è mancata una: in un altro cinguettio l'inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che se il partito politico avversario avesse vinto le elezioni "il mercato sarebbe stati sotto questi livelli del 50% e la fiducia dei consumatori, che è al massimo storico, sarebbe stata bassa e depressa".Di grande aiuto per Wall Street anche le ultime dichiarazioni del futuro Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sulla possibilità di procedere ad una deregulation del settore finanziario . Una possibilità sempre esclusa dall'attuale numero uno della Banca Centrale USA,, secondo la quale le norme varate dall'Amministrazione Obama dopo il crollo di Lehman del 2008 - in particolare la Legge Dodd-Frank - servono ad evitare qualsiasi tipo di shock al sistema.