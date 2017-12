Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Information Technology

Beni di consumo primario

Energia

Telecomunicazioni

Beni di consumo secondari

Microsoft

Visa

Boeing

Johnson & Johnson

Merck & Co

Walt Disney

Nike

Home Depot

Adobe Systems

Tesla Motors

Paypal Holdings

Intuitive Surgical

Dish Network

Henry Schein

Tractor Supply

Charter Communications

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.140,91 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.629,27 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,45%); pressoché invariato lo(-0,01%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,75%) e(+0,56%). Nel listino, i settori(-1,29%),(-0,95%) e(-0,69%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,46%),(+1,11%),(+1,06%) e(+1,00%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,56%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,93 punti percentuali.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.Tra i(+3,57%),(+3,15%),(+2,72%) e(+2,58%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,23%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,95%.Sensibili perdite per, in calo del 2,53%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.