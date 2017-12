Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banche

Servizi per la finanza

Sanitario

Chimico

BPER

Banco BPM

Unicredit

Moncler

Saipem

Banca Ifis

Maire Tecnimont

doBank

Sogefi

Astaldi

IREN

OVS

Juventus

(Teleborsa) -, cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance grazie al buon andamento delle banche dopo le modifiche a Basilea III Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%. Lieve calo dell', che scende a 1.246,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 57,35 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a 135 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,66%.andamento positivo per+1,18%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,32%, composta, che cresce di un modesto +0,48%.In luce le(+2,93%),(+1,49%) e(+1,49%). Il settore, con il suo -0,72%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+6,36%),(+5,93%),(+5,32%) e(+4,57%). Male, che prosegue le contrattazioni con un -1,01%.di Milano,(+4,24%),(+3,74%),(+3,68%) e(+3,14%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,05%. Seduta drammatica per, che crolla del 2,12%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,69%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.