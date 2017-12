Piazza Affari si conferma in rosso. Scambi bassi e riposizionamenti in vista chiusura anno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Non cambia lo scenario dei mercati europei a metà giornata:in un quadro caratterizzato da un andamento moderatamente negativo. I mercati proseguono così laavviata qualche giorno prima di Natale, in vista della chiusura dell'anno.Sul fronte, sono arrivati alcuni produzione industriale - a conferma delle ottimistiche considerazioni della Bank of Japan contenute nel report dell'ultimo incontro di politica monetaria. In USA sono attesi nel pomeriggio i due dati settimanali sulle richieste di sussidio e sulle scorte di greggio, oltre alle scorte ingrosso e al PMI di Chicago.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,194. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 150 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,90%.trascurata, che lima lo 0,11%, meglio, che recupera lo 0,14%, incolore, con un -0,04%. La Borsa di Milano resta fra i peggiori con il, che scende a 22.144 punti (-0,26%). Le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,54%),(-0,80%) e(-0,64%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,37%), dopo la conferma di target di patrimonializzazioni superiori a quelli chiesti dalla BCE . Effetto domino anche su(+2,56%) ed(+0,95%).Brilla(+0,85%).La peggiore performance al momento è quella di, che cede l'1,20%.Sotto pressione l'automotive, conche scivola dell'1,03% edello 0,97%.