Autogrill, pubblicato documento di riorganizzazione del Gruppo

Autogrill

(Teleborsa) -scivola amostrando un cali dell' 1,12%., come esito del completamento degli adempimenti societari strumentali all’attuazione di tale progetto approvato dal Cda in data 9 novembre 2017.La società ricorda che la nuova riorganizzazione prevede che:acquisirà la titolarità del ramo d’azienda afferente alle concessioni autostradali e aeroportuali, alle attività nelle stazioni ferroviarie e nei centri urbani in Italia. Tale società avrà un capitale sociale pari a 68.688.000 ed assumerà la denominazione sociale "Autogrill Italia S.p.A.".Inoltre- le strutture deputate al coordinamento delle attività che operano in Europa del sud e nell'Europa continentale (inclusa l’Italia)- le partecipazioni totalitarie nelle società(Austria),(Belgio),(Repubblica Ceca), Holding de Participations Autogrill (Francia),(Germania),(Grecia),(Polonia),(Slovenia),(Spagna) e Autogrill Schweiz (Svizzera).".Autogrill Advanced Business Service acquisirà la titolarità del ramo d’azienda afferente alle attività di supporto e servizio a favore di società del gruppo che fa capo ad Autogrill, avrà un capitale sociale pari a 1 milione di euro ed assumerà la denominazione sociale “Autogrill Advanced Business Service".