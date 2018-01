Buzzi in denaro. Equita conferma buy

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un progresso dello 0,74%.Driver principale del rialzo è la promozione giunta dagli analisti di Equita sim che ha confermato il giudizio "buy" sul titolo. Il target price è stato fissato a 26,1 euro e si confronta con i 23,04 euro delle attuali quotazioni.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,55%, rispetto a -2,03% del).Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,29 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,81.