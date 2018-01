Gesap, crescita 2017 di 8 punti per aeroporto Palermo

Ryanair

(Teleborsa) - Nel 2017 al. L'ufficio statistiche di Gesap, società di gestione dello scalo aereo del capoluogo della Sicilia, ha inoltre rilevato. A ciò si aggiunge il traffico extra UE che ha segnato un aumento del 13,2%.Il 2017 ha poi confermato il radicamento delle compagnie aeree di base nello scalo:. Si segnala in sesta posizione Transavia e il deciso incremento di Meridiana (+32%), Lufthansa (+13%), British Airways (+150%), Air Malta (+104%).Tra le maggiori rotte nazionali con oltre 100 mila passeggeri si nota una: Malpensa (+17,7% e Linate (+7%), Bergamo in misura minore. Il traffico su Milano ha così raggiunto 1,15 milioni di passeggeri rispetto al 1,58 milioni di Roma.Per quanto riguarda le rotte Internazionali,(Gatwick +7,8%, Heatrow +160%). Spiccano inoltre Madrid (+37%), Monaco di Baviera (+31,7%), New York (+9,7%).Nel corso dell'anno appena terminato, Gesap sottolinea come l’aeroporto di Palermo abbia collezionato, che conferma la sicurezza delle operazioni a terra (safety), a garanzia degli operatori aeronautici e dei passeggeri. La scorsa estate c'è stata, inoltre, l’inaugurazione del nuovo duty free Lagarderè Travel Retail con un’area espositiva tra le più grandi nel panorama aeroportuale italiano. E sempre in estate è stata aperta la terza sala check-in in area arrivi, con dieci banchi., anche alla luce del riconoscimento di Capitale italiana della Cultura e dell’appuntamento con Manifesta. In quest’ottica, da anni lavoriamo per rendere più sicuro e moderno lo scalo aereo palermitano".