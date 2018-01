Health Italia stima fatturato superiore a 60 milioni, piano al 2020

Health Italia

(Teleborsa) -, stima di raggiungere un, con unacomplessiva stimata per il triennio di circa ilrispetto ai risultati consolidati attesi per il 2017.E' quanto prevede ilsu cui ha alzato il velo la PMI innovativa che si attende di raggiungere anche un Ebitda , con unacomplessiva stimata per il triennio di circa ilLaè vista. Attesa anchedi Health Italia è ildel mercato MTA di Borsa Italiana, dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di euro, che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza e comunicazione, alta liquidità e Corporate Governance, che deve essere allineata agli standard internazionali.