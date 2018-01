Wall Street resta al palo in avvio di settimana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

United Technologies

Caterpillar

Wal-Mart

Intel

Walt Disney

Boeing

Verizon Communication

Seagate Technology

Nvidia

Baidu

Applied Materials

Shire

Citrix Systems

Intel

Monster Beverage

(Teleborsa) - Dopo i livelli record toccati la settimana scorsa e bypassato il deludente Job Report , come suggerito dai futures USA.Scarna l'agenda macro, in cui non sono previsti dati., ilapre a 25.263,13 punti. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.741,92 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,11%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,05%),(+0,79%). Il titolo beneficia di una promozione di JP Morgan. Frazionali i rialzi di(+0,54%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -1,12%.perche cede un piccolo -0,9%.con un calo frazionale dello 0,78%.con un modesto ribasso dello 0,71%.Al top tra i, si posizionano(+13,56%),(+2,42%),(+1,61%) e(+1,59%). Le più forti vendite, invece, si abbattono su, che apre le contrattazioni a -1,49%.per, che mostra una perdita dell'1,19%., che accusa un calo dell'1,12%., con un netto svantaggio dell'1,02%.