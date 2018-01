Opening bell stonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -avvia la giornata con il segno meno, come peraltro anticipato dai future statunitensi. Dopo due giorni di agenda macro vuota, oggi 10 gennaio sono stati rivelati i prezzi import export che deludono le attese, mentre i mutui USA sono in forte crescita.Fra poco si conoscerà il dato sulle scorte e vendite all'ingrosso, e alle 16:30 ci sarà il consueto appuntamento con le scorte di petrolio statunitensi.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 25.305,6 punti, con uno scarto percentuale dello 0,32%. Sulla stessa linea, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.741,72 punti. In lieve ribasso il(-0,49%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-1,06%),(-0,84%) e(-0,78%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+0,62%) e(+0,58%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche avvia a -1,10%.che mostra un calo dello 0,79%.avanza dello 0,28%., che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+5,16%),(+3,55%),(+3,48%) e(+2,61%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,63%., che segna una discesa di ben -2,46 punti percentuali.per, che crolla del 2,35%.per, in calo del 2,15%.