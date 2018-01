Digital Magics, al via "Magic Wand" programma per le fintech e insurtech

Digital Magics

(Teleborsa) - Ai nastri di partenza “” – il programma di accelerazione lanciato dadedicato all'innovazione nella finanza e nelle assicurazioni, che si pone come obiettivo quello di supportare e accelerare la crescita delle startup italiane.Dall'assicurazione social tramite community di utenti, al sistema per la creazione e archiviazione di fatture e documenti di vendita; dalla piattaforma assicurativa automatica per raccogliere e analizzare dati, al robot advisor degli investimenti della finanza alternativa.Sono alcuni esempi dei modelli di business innovativi su cui si concentrano i progetti delle startup selezionate per partecipare a “Magic Wand”, presentati al Fintech District di Milano , lo spazio inaugurato pochi mesi fa che rappresenta il punto di accesso all’ecosistema fintech italiano.“Magic Wand” offrirà alle startup, scelte da una Giuria composta da Digital Magics e dai partner del programma, BNL Gruppo BNP Paribas, Credito Valtellinese, Ersel Investimenti, Innovation Center di Intesa Sanpaolo, Innogest, Poste Italiane, SellaLab, SisalPay, Società Reale Mutua di Assicurazioni e UBI Banca, un primo grant di 5.000 Euro unitamente a un percorso di mentorship di 6 mesi, molto articolato, e a ulteriori grant per le startup che dimostreranno le migliori performance rispetto agli obiettivi di crescita.Le prime 8 startup di “Magic Wand” selezionate e che hanno formalizzato o stanno formalizzando l’accordo con Digital Magics sono: #InvestFT, Axieme, Cloudesire, Coverholder, DIAMAN Tech, Duedot (Quokky), EasyTax Assistant e Moneymour. Nei prossimi giorni entreranno le ultime due che andranno a completare la squadra.