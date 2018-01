Si ricomincia da capo con la joint venture fra Tim e Canal+. Dentro Mediaset e Vivendi

Telecom

Telecom

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - Si ricomincia da capo sulla la joint venture. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, è probabile chepossa costituire con Canal+ una joint venture tramite la procedura per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza. Se l'indiscrezione fosse confermata,avrebbe la maggioranza del capitale, ovvero il 60%, mentre il 40% sarebbe diviso in parti uguali traIl quotidiano spiega che la avrà una durata triennale con la quota del Biscione che sarebbe assistita da un’opzione put & call verso Vivendi, che consentirebbe a Mediaset di uscire dalla joint venture a un prezzo più alto., data in cui è prevista l 'udienza di Mediaset e Vivendi davanti al Tribunale di Milano I due gruppi avranno tempo, infatti fino a quella o prossimo per trovare un accordo extragiudiziale dopo che Vivendi si è sottratta all'acquisizione del 100% di Premium