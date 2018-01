Chiusura d'anno positiva per mercato autocarri, rimorchi e autobus

(Teleborsa) - A dicembre 2017, sono stati rilasciati oltre 2.700 libretti di circolazione di nuovi autocarri (-13,5% rispetto a dicembre 2016) e circa 1.300 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (-23,5%), suddivisi in 156 rimorchi (-37,1%) e 1.184 semirimorchi (-21,3%).Il mercato degli autocarri e dei rimorchi e semirimorchi chiude il 2017 positivamente,Per entrambi i comparti, si mantiene un, con oltre 24 mila libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 4,5% in più rispetto al 2016, e 16 mila libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+9% rispetto al 2016), così ripartiti: 1.577 rimorchi (+14,1%) e 14.565 semirimorchi (+8,5%).I circa 24.400 libretti di circolazione di nuovi autocarri rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2017 sono ripartiti in oltre 12.200 nel 1° semestre (+21%) e 12.100 nella seconda metà dell’anno (-8,3%). La media mensile dei libretti rilasciati nel 1°semestre 2017 è stata di 2.042, contro una media mensile di 1.684 a gennaio-giugno 2016, mentre nel 2° semestre 2017 la media mensile dei libretti è stata di 2.020, contro 2.203 dello stesso semestre del 2016.Secondo le elaborazioni di, risultano ben 7.500 prime iscrizioni in Italia di veicoli già targati, provenienti in particolare dalla Germania (40%) e oltre 1.000 autocarri provenienti dai nuovi Paesi Membri dell’UE. Il 61% dei veicoli targati provenienti dall’estero e immatricolati per la prima volta in Italia riguardano autocarri Euro V, il 7% Euro IV, il 12% Euro III. Inoltre, emerge un volume importante di Euro VI, oltre 900 autocarri (quasi triplicati rispetto al 2016), che sono stati immatricolati principalmente negli anni 2014 e 2015 e principalmente di provenienza tedesca. Nel 2017 il segmento deivale circa il 10% del mercato dei veicoli trainati ed è dominato dai Costruttori nazionali con l’86% di nuove registrazioni. Il segmento dei semirimorchi vale il 90% del mercato dei veicoli trainati e i Costruttori nazionali hanno il 35% del mercato.Per quanto riguarda la, il 30% dei libretti di circolazione è stato rilasciato nel Mezzogiorno, il 15% nelle regioni del Centro e il 55% nell’Italia Settentrionale.Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg registra, nel mese di dicembre, 280 nuove unità (-7,6%). Rimangono positivi i comparti degli autobus urbani (+26,2%), autobus interurbani (+12%) e midibus (+11,8%) , mentre si rileva una flessione per tutti gli altri comparti: turistici (-38,5%), minibus (-9,5%) e scuolabus (-35%).