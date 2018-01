Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue tonica la borsa di Wall Street, al rientro dal, che ieri (15 gennaio) ha tenuto chiusa la borsa americana. A sostenere il sentiment degli investitori, è il buon andamento dell'economia americana e l'ottima, da poco avviata.Tra gli indici statunitensi, il, avanza a 25.916,04 punti, mentre, al contrario, incolore lo, che continua la seduta a 2.789,25 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,17%), come l'S&P 100 (0,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,61%) e(+0,55%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,73%) e(-0,62%).del Dow Jones,(+6,78%),(+2,38%),(+1,15%) e(+1,14%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,92%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.Al top tra i, si posizionano(+4,19%),(+3,30%),(+3,04%) e(+2,82%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.