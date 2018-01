Piazza Affari in lieve rialzo insieme alle borse europee

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Azimut

Leonardo

A2A

Enel

Fiat Chrysler

Yoox

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le borse europee seguono la scia positiva lasciata da Tokyo . Dal fronte macro, l'inflazione in Germania è stata confermata al rialzo, mentre calano i prezzi all'ingrosso.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%, dopo che si è portato ai massimi da quasi tre anni . La moneta unica continua a scommettere su un ritiro degli stimoli della BCE e sull'accelerazione della crescita dell'Eurozona nel 2018 .Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.338,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,30%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,47%. senza slancioche negozia con un +0,11%.avanza dello 0,22%.avvia la seduta con guadagno frazionale suldello 0,24%, continuando la scia rialzista evidenziata da dieci guadagni consecutivi, innescata il 3 di questo mese. Sulla stessa linea, lieve aumento per ilche sale dello 0,23%.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenzache mostra un incremento dell'1,70 %. La corsa del titolo è iniziata ieri, 15 gennaio dopo aver rivelato le ottime previsioni per il 2017 , anno che stima di chiudere con il secondo miglior utile netto consolidato della storia.perche cresce del 2%., con un discreto guadagno dello 0,98%.Si muove in, evidenziando un incremento dello 0,94%.Le più forti vendite, invece, si manifestano suche avvia le contrattazioni a -1,59%, all'indomani della conferenza stampa dell'A.d Sergio Marchionne al Salone dell'Auto di Detroit.(-0,61%).