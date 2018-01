Piazza Affari debole si allinea alle borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. I mercati seguono la scia negativa lasciata daOcchi puntati sulle banche dopo che S&P ha spiegato che si rafforzeranno ancora nel 2018 anche se resta il nodo NPL nessuna variazione significativa per l'che scambia sui valori della vigilia a 1,223. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Lieve aumento del petrolio () che sale a 63,86 dollari per barile.fiaccache mostra un piccolo decremento dello 0,25%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,02%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,30%.la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 23.477 punti. Sulla stessa linea,il, che si posiziona a 25.888 punti.di Milano, troviamo(+1,99%),(+1,14%),(+0,90%) e(+0,81%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che avvia la seduta con -2,27%.di, che scende dello 0,93%., con un modesto ribasso dello 0,99%.