Criptovalute, prove di rimbalzo dopo pesanti cali

(Teleborsa) - Le criptovalute recuperano il terreno perso nei giorni precedenti, sulle perdite innescate dai timori degli investitori circa la possibilità di una stretta regolatoria, non solo dalla Cina , su un asset che nell'ultimo anno ha visto il proprio valore impennarsi.Ilche è arrivato a bucare al ribasso la soglia dei 10 mila dollari , scambia sulla piattaformaa 10.862,15 dollari. Quanto alle altre criptovalute,sale a 967,76 dollari dopo essere scesa la vigilia sotto i 900 dollari . In recupero anchea 192,51 dollari ea 1,45 dollari (dopo essere precipitato fin sotto quota 1 dollaro).Il numero due dellaha dichiarato guerra alla moneta virtuale ed agli scambi non regolamentati. In(dove avviene circa un quinto di tutte le transazioni mondiali sul Bitcoin), capo dell'Authority sui mercati finanziari, ha spiegato che il governo sta considerando la chiusura di tutte le piattaforme locali di scambi virtuali, che hanno violato la legge.Per il, la banca centrale americana deve "monitorarle", "capirle e adattarsi".Di diverso avviso è lache con il, affermando che questi prodotti non sono in grado di garantire le funzioni classiche di una moneta- ha detto Constancio - definendole uno. "Infatti - ha aggiunto - il loro uso come mezzo di pagamento è molto limitato, usato nell'economia sommersa o in Paesi dove le istituzioni sono collassate e i sistemi monetari non funzionano, dove vengono usate come uno strumento di pagamento di ultima istanza".