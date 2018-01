easyjet, balzano i ricavi del primo trimestre

easyjet

(Teleborsa) -per. La compagnia low cost chiude il primo trimestre dell'esercizio fiscale con un giro d'affari pari a 1,14 mld di sterline in salita del 14,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I passeggeri registrano un aumento dell'8% e raggiungono quota 18,8 milioni.CEO di easyJet ha dichiarato: "la compagnia ha registrato un forte inizio di esercizio con una significativa crescita del fatturato trainato dalla crescita dei passeggeri e da una forte crescita delle vendite in volo che offriamo ai nostri passeggeri. "Durante la conference call con i giornalisti, non poteva mancare un accenno al dossier. "Abbiamo una soluzione che è al 100% in linea con le esigenze espresse dai commissari" di Alitalia. "Siamo focalizzati sul breve e medio raggio, siamo forti su quello - ha spiegato - quello che posso dire è che la nostra soluzione soddisfa completamente le esigenze che ci hanno espresso i commissari, ha dichiarato, Direttore easyJet per l'Italia.In merito alle indiscrezioni di stampa di una cordata conper acquisire la compagnia italiana,ha risposto: "tutta questa vicenda esce sulla stampa in modo estremamente creativo, quindi non siamo in grado di commentare le speculazioni dei media all'interno di un processo che ha dei risvolti di confidenzialità formale".Intanto su Alitalia si fa avanti anche Wizz Air interessata al breve e medio raggio