Trenitalia, parte la gara per il ripristino de "Il Settebello" ora di Fondazione FS

(Teleborsa) -La "gara" riguarda, dalla "Società Italiana Ernesto Breda di Sesto San Giovanni" (MI) e per anni poi accantonato su un binario secondario all'esterno della stazione di Ancona prima e poi in quella della vicina Falconara, in balia di vandali e intemperie.. La commessa iniziale che prevedeva la realizzazione di 8 convogli venne all'epoca ridotta a soli 3 a causa dell'alto costo degli stessi. Per il terzo "Settebello" fu necessario attendere il 14 febbraio 1959, sette anni dalla nascita del primo, l'ETR301, nel 1952.che prevede, secondo le spefiche, che i lavori vengano eseguiti presso le officine di chi si aggiudicherà la commessa,Nelle specifiche di gara è prevista anchesulla base dei risultati di un. L' elaborato vincitore costituirà la base per la riprogettazione delle vetture n. 6 (Compartimenti) e n.7 (Belvedere e Compartimenti).Nel frattempo,sotto le "cure" degli, nel Casentino, sulla linea Arezzo-Pratovecchio-Stia.