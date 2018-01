Il super euro mette di cattivo umore le Borse europee ma non Milano

oro

(Teleborsa) -, che riesce a terminare con il segno più grazie ai forti acquisti sulle banche.Nella conferenza stampa che ha seguito il meeting dei politica monetaria della Banca Centrale Europea - conclusosi, come da attese, con la conferma dello status quo - il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi ha usato toni molto accomodanti e, soprattutto, non ha preso posizione circa l'attuale fiammata della moneta unica . Cosa, questa, che ha portato il cross euro/dollaro sopra quota 1,25 - salvo poi ripiegare fino a 1,249 - mettendo di malumore molti mercati del Vecchio Continente.Di scarso aiuto l' avvio in verde di Wall Street dove, al contrario, il mini dollaro viene visto di buon occhio, come dichiarato ieri dal Segretario al tesoro Mnuchin Tra le commodities nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.360,9 dollari l'oncia, mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 66,04 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a 135 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,96%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,87%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,36%, e dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.152 punti. Leggermente negativo il(-0,28%), come il FTSE Italia Star (-0,8%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,37 miliardi di euro, con un incremento di ben 796,2 milioni di euro, pari al 30,97%, rispetto ai precedenti 2,57 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 2,17 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,04 miliardi.Su 225 titoli trattati in Borsa di Milano, 124 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 87. Invariate le rimanenti 14 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,53%),(+1,46%) e(+0,70%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,41%),(-0,71%) e(-0,44%).di Piazza Affari, su di giri(+2,86%) seguita da+2,20% e+1,99%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,36%.. Entrambe le blue-chip hanno fatto il pieno di utili e ricavi.di Milano,(+4,99%),(+2,36%),(+2,17%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,56%.Affonda, con un ribasso del 2,55%.