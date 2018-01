Ryanair

Nello stesso periodo il numero dei dipendenti è passato da 85 a circa 200, il 92% a tempo indeterminato, con la prospettiva di ulteriore crescita occupazionale legata all’ingresso di figure tecniche specializzate.







(Teleborsa) -, società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flottasul territorio italiano, ha registrato una, passato dai 6,5 milioni del 2016 a 12 milioni nel 2017. Lo ha affermato in una intervista, amministratore delegato di SEAS, società di manutenzione aerea.Presente e operante su 14 aeroporti italiani, SEAS è in procinto die aumentare la propria capability, accanto all’hangar realizzato e inaugurato due anni or sono sul sedime dell’aeroporto di Bergamo, e inoltre gestisce il centro tecnico limitrofo allo scalo orobico.