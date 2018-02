Giornata drammatica a Wall Street

Alphabet

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, dopo che gli ottimi dati sul mercato del lavoro , in chiave di tassi di interesse, lasciano presagire un atteggiamento più "hawkish" ovvero aggressivo da parte della Federal Reserve.La statistica ha rilevato che le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e ilsi è confermato, al livello del 4,1%. Importante il balzo dei: la paga oraria media è cresciuta del 2,9%.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali, con il focus sui titoli tech che hanno pubblicato i conti dopo la chiusura del mercato:(Google),Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones scambia con una pesante flessione dell'1,51%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia lo, che scivola a 2.788,84 punti. In discesa il(-1,01%); senza direzione lo(+0,06%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,79%),(-1,91%) e(-1,52%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, molte sulla scorta delle trimestrali. che mostrano una performance negativa. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,83%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,37%. Senza spuntiAl top tra i, si posizionano(+6,24%),(+5,44%),(+4,95%) e(+4,11%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,76%.