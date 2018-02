ITALO diventa "americano". Soci NTV accettano il rilancio del Fondo GPI

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nuovo, l'operatore ferroviario gestito da: il fondo americano GPI rilancia ed i soci accettano l'offerta rinunciando all'IPO.Proprio nel giorno in cui si doveva decidere se andare avanti con l'IPO o accettare la precedente proposta d'acquisto del fondo statunitense, i. Inoltre, l'acquirente ha confermato la disponibilità adI soci di Italo "hanno deciso di accettare l’offerta presentata da Global Infrastructure Partners III funds"dell'operatore ferroviario dell'Alta Velocità.L'assemblea "ha quindiper prendere atto di quanto sopra e, quindi, procedere aldi autorizzazione alla pubblicazione del prospetto depositata pressoe di ammissione a quotazione delle azioni della società depositata presso".L’Offerta riguarda il 100% del capitale sociale ad una valorizzazione (equity value) di 1,940 miliardi di euro. Inoltre è previsto che glideliberato dall’assemblea della società in data 19 gennaio 2018 e che la Società sostenga spese relative all’interrotto processo di quotazione fino ad un massimo di 10 milioni di euro, portando quindi ilL'offerta rivolta agli attuali soci -, MDP Holding Due, FA.DEL., Allegro per conto di Generali Financial Holding FCP-FIS - Sub-fund 2, PII1, MDP Holding Uno, MDP Holding Quattro, MDP Holding Tre, MAIS, Nuova Fourb, Essecieffe (quale socio Partind e Partind Due), l'Ad Flavio Cattaneo e il Presidente Luca Cordero di Montezemolo -ed è condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione antitrust.GPI conferma anche la concessione diderivanti dalla vendita alle stesse condizioni di acquisto da parte di GIP. A tale opzione possono aderire uno o più destinatari dell’Offerta, fermo restando il limite massimo del 25%.