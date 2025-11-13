GPI acquista l'89% della francese Logiprem-F. Valutata 24 milioni di euro

GPI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha comunicato che la sua. Contestualmente, una quota pari all'11% è stata ceduta ai top manager di Logiprem-F, portando la partecipazione di Evolucare Technologies all'89% del capitale.Logiprem-F è società di riferimento nel. Il software di neonatologia aggiunge ulteriore specializzazione alle soluzioni software di Critical Care del Gruppo dedicate alla terapia intensiva, alla sala operatoria e all'anestesia. Il modello di business garantisce elevata visibilità e stabilità, con churn rate prossimo allo zero sin dal lancio nel 2016. L'integrazione in Evolucare rafforzerà l'offerta del Gruppo Gpi nel segmento Critical Care e ne supporterà l'espansione nei principali mercati europei.Nel 2025 Logiprem-F opera con un organico di circa 40 FTE e gestisce una solida base clienti composta da oltre 90 ospedali, prevalentemente in Francia, con un primo livello di espansione in Spagna e Germania. Itotali 2025 si attesteranno a 4,7 milioni di euro.L'operazione è stata strutturata sulla base di uncomplessivo (100%) di, calcolato su un EBITDA 2025 di circa 1,4 milioni di euro. Essa prevede l'acquisizione dell'89% del capitale sociale di Logiprem-F su base debt-free e cash-free. Il pagamento sarà composto da un corrispettivo iniziale in denaro di 16 milioni di euro, con successivi aggiustamenti variabili (earn-out) legati ai risultati operativi e finanziari conseguiti dalla società negli esercizi 2025 e 2026. I top manager di Logiprem-F manterranno il residuo 11% del capitale, con specifici accordi di Put & Call.Con questa acquisizione, GPI e la sua controllata Evolucare Technologies diventano il