Piazza Affari rimbalza insieme all'Europa

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee dopo le recenti perdite messe a segno anche da Wall Street A sostenere gli acquisti si è aggiunta la revisione al rialzo di Bruxelles alle stime di crescita per la Zona Euro e per l'Italia Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,76%. L'è in calo (-1,18%) e si attesta su 1.324 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 61,71 dollari per barile, con un ribasso del 2,65%.Torna a scendere lo, attestandosi a 120 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,94%.beneche segna un importante progresso dell'1,60%, vola, con una marcata risalita dell'1,93%, brilla, con un forte incremento (+1,82%)., bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi che ha preso il via venerdì scorso.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+5,37%),(+4,44%) e(+4,06%). In fondo alla classifica, il compartoche riporta una flessione dello 0,70%.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 6,50%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,94%: i vertici dell'azienda telefonica hanno presentato al Mise una proposta di separazione della rete Su di giri(+5,49%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,92%.Tra i(+7,41%),(+6,58%),(+6,37%) e(+5,22%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che archivia le contrattazioni con un 2,30%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.