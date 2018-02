Ripartono gli acquisti sulle borse in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per le principali borse europee che cercano di seguire il rimbalzo messo in atto dai listini azionari americani ed asiatici.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.329,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,54%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,32% a quota 138 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,08%.resistente, che segna un aumento dello 0,56%. Denaro anche su, che registra un rialzo dello 0,91%.avanza dello 0,45%., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,76%, a 22.517 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,18%),(+1,18%) e(+1,15%).Tra idi Milano, in evidenza la galassia Agnelli come(+1,89%) e(+1,86%).In denaro(+1,85%) che continua il rally della vigilia sulla scia dei conti. In focusnel giorno dei rispettivi CdA sui conti di bilancio.Tonica anche(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, -0,98%.di Milano,(+3,70%),(+2,38%),(+2,37%) e(+2,17%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,60%.