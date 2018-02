Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Information Technology

Materiali

Boeing

Wal-Mart

United Technologies

Travelers Company

Apple

Microsoft

Exxon Mobil

Dowdupont

Hasbro

Wynn Resorts

Dish Network

Cognizant Technology Solutions

Microchip Technology

Maxim

Micron Technology

Lam Research

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 24.893,35 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,50%, chiudendo a 2.681,66 punti. Negativo il(-1,26%), come l'S&P 100 (-0,6%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,67%),(-1,37%) e(-0,86%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,16%),(+1,99%),(+1,60%) e(+0,84%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,14%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.Tra i(+8,83%),(+8,64%),(+4,11%) e(+3,55%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,26%.In caduta libera, che affonda del 3,76%.