Credem alza il velo sui conti d'esercizio

Credem

(Teleborsa) -ha chiuso il 2017 con unconsolidato in aumento del 41,4% a 186,5 milioni di euro rispetto al 2016, dopo aver spesato 19,8 milioni di euro, al lordo dell’effetto fiscale, per i contributi ai fondi nazionali ed europei di salvataggio.L'del capitale proprio (ROE) è pari a 7,4% (5,4% nel 2016).Il cost/income risulta pari a 62,7% in riduzione rispetto al 64,4% dell’anno precedente. Ilraggiunge i 428,5 milioni di euro rispetto ai 393,5 milioni di euro (+8,9% a/a). Gli ammortamenti ammontano a 49,9 milioni di euro rispetto ai 45,7 milioni di euro a fine 2016 (+9,2% a/a).Ilsi attesta a 378,6 milioni di euro rispetto a 347,8 milioni di euro nel 2016 (+8,9% a/a).Il board ha proposto une in crescita del 33% rispetto al 2016.